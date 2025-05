Un reparto fitto che necessita di un casting. La fine del campionato stabilirà il destino del centrocampo della Fiorentina

Il centrocampo della Fiorentina necessiterà di un casting. Un po' come tutta la rosa per quanto riguarda il futuro, il cui destino dipenderà certamente da queste ultime tre partite e dal verdetto che emanerà la classifica. Ma in mezzo la lista è particolarmente lunga: Cataldi, Fagioli, Mandragora, Adli, Richardson, Ndour, Folorunsho. E quattro di questi sono appesi a un diritto di riscatto.

Permanenza per i centrocampisti di proprietà: che fare?

L'interprete più cresciuto in stagione è sicuramente Rolando Mandragora, che si è ritagliato un posto da protagonista e promette di continuare a esserlo. Gli altri due ragazzi di proprietà, invece, vivono situazioni diverse: Amir Richardson sta facendo vedere pian piano cose positive nonostante la discontinuità, mentre Cher Ndour ha ancora bisogno di tempo per tentare di farsi notare.

La situazione dei riscatti: un vincolo… e tre verdetti rimandati

E i riscatti? Partendo dall'ultimo arrivato, Nicolò Fagioli, ci sono stati due mesi estremamente brillanti seguiti da momenti invece un po' più complicati. La certezza, tuttavia, è che la qualificazione in Europa certificherebbe l'obbligo di riscatto; in caso contrario, si potrà decidere. La qualità del centrocampista non è in discussione, così come le sue prospettive future nonostante un po' di difficoltà. I dubbi principali vertono su Yacine Adli, Danilo Cataldi e Michael Folorunsho. Che sia per rendimento discontinuo, complicanze fisiche e difficoltà di collocazione in un ruolo preciso, loro tre saranno i principali indiziati di valutazioni fino al 30 giugno.