Doppio svantaggio, doppia fregatura: il raddoppio di Odgaard potrebbe costare carissimo alla Fiorentina a fine stagione

Il gol del 2-0, arrivato nei minuti finali al Dall'Ara, potrebbe costare carissimo per la Fiorentina. Una rete inutile, che ha semplicemente sancito la vittoria degli avversari, che già si erano visti annullare una rete per fuorigioco su una punizione di Orsolini. Ma alla fine, proprio nel cosiddetto garbage time, il raddoppio è arrivato lo stesso, condannando la squadra di Italiano ad una scomoda situazione.

Un gol che danneggia la Fiorentina e avvantaggia il Bologna

Come tutti ben sappiamo, in Serie A, a parità di punteggio in classifica, si vanno a guardare gli scontri diretti. E dato che all'andata aveva vinto la Fiorentina, a Bologna si presentava con un discreto vantaggio. E invece niente da fare. Non solo la sconfitta, ma la rete di Odgaard sancisce che, in caso di arrivo a pari punti delle due squadre a fine stagione, saranno i felsinei a stare davanti alla Viola, che al Franchi aveva vinto “solo” per 2-1.

Un punto in più

La differenza di punti in questo caso diventa cruciale: la Fiorentina, adesso, dovrà cercare di chiudere il campionato necessariamente con un punto in più della formazione di Motta, pena classificarsi alle spalle di un club che non sovrastava la Viola da moltissime stagioni.