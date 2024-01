Theate e un futuro in Serie A, dalla Fiorentina alla Roma. Ma il Rennes fa muro anche ai giallorossi

Ricordate Arthur Theate? La Fiorentina ci ha provato per l'ex Bologna, nelle ultime ore dello scorso mercato, ricevendo però un “no” secco del Rennes. Nome complicato, ma che è sempre cercato in Serie A.

Muro anche per Mourinho

Recentemente Theate era tornato di moda anche in casa Fiorentina, senza però nessuna trattativa concreta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci prova la Roma di Mourinho, che con quattro centrali out necessita assolutamente di un rinforzo nel pacchetto difensivo. Il Rennes, però, ha fatto muro anche coi giallorossi, che cercano solo il prestito. Trattativa in salita.