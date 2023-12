Non solo sulle fasce: le valutazioni della Fiorentina per un rinforzo al centro della difesa. Sullo sfondo il sogno Theate, torna di moda un altro nome

Il calciomercato della Fiorentina sarà incentrato anche sulla difesa. Come comunicato dallo stesso club e da Italiano, serve un terzino destro che possa dar respiro a Kayode in attesa di Dodô. Ma questa potrebbe non essere l'unica operazione a sistemare la retroguardia.

Può arrivare un centrale

Il portale di Tuttosport ricorda la possibilità (piuttosto remota) della partenza di Mina, di ritorno a Barcellona. In tal caso, sarebbe ancora più necessario un ulteriore difensore centrale, che può arrivare anche senza questa cessione. Il sogno resta Arthur Theate, ora estremamente complicato da raggiungere. Le due alternative? Oltre all'ormai solito Andrea Cistana, torna di moda anche Shkrodan Mustafi, svincolato.