E poi c'è il terzino: I nomi in cima alla lista della Fiorentina. L'azzurro 'sondato' dai viola

Per ciò che riguarda il terzino destro, la Fiorentina è al lavoro per trovare il prima possibile un’alternativa a Kayode e Dodo, che tornerà ad essere al cento per cento solo a marzo.

I giocatori in cima alla lista

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, al momento gli identikit in cima alla lista del ds Pradè sono quelli di Mazzocchi della Salernitana e di Faraoni del Verona, nomi sui quali tuttavia sta lavorando con grande attenzione anche il Napoli, che ha già fatto un’offerta per il primo.

L'azzurro ‘sondato’

C'è poi l’azzurro Zanoli, sondato nei giorni scorsi, ma che ha già una mezza parola per il trasferimento al Genoa nella prossima sessione di mercato.