Cassano: "Avevo detto a Pradé di acquistare Iraola. Pioli ha preso una bella lezione di calcio dal Como"

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del momento della Fiorentina e dell'allenatore gigliato sul podcast Viva el Futbol: “Pradè ha sbagliato a riprendere Pioli perché ha cominciato malissimo e sta continuando peggio. Ha cambiato continuamente senza mai trovare qualcosa di buono”.

“Fabregas ha dato una lezione di calcio a Pioli”

“Ha preso una lezione di calcio da Fabregas che sta facendo un calcio meraviglioso con una squadra normale che sta portando ad un livello assoluto. Fabregas sta cercando dei giovani italiani, ma ha ragione a dire che non ci sono. Lui è la nuova leva e sta dando una bella botta a tutta la vecchia generazione italiana”.

Iraola

“Avevo detto a Pradé di prendere Iraola… ora lui è terzo in Premier League senza due dei giocatori più forti che gli hanno venduto al Bournemouth. Io gliel'avevo consigliato, ma si vede che ha preferito fare diversamente".