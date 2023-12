Corriere dello Sport-Stadio: 15 milioni per avere Beste

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola su Beste”. E ancora: “Cinque gol e otto assist in Bundesliga con l’Heidenheim: il tedesco apre la lista del club di Commisso”. Sommario: “Ala sinistra, 24 anni, si è messo in evidenza in questa prima parte della stagione: la Fiorentina vuole regalarlo a Italiano Brekalo è ai saluti”.

Pagina 18

Viene ripreso il tema della prima: “La Fiorentina punta 15 milioni per avere Beste”. Sottotitolo: “Ha quasi 25 anni e sta brillando in Bundesliga, dove la Viola ha pescato l’argentino Gonzalez Finisce in secondo piano Laurienté”. In taglio basso: “Quarta, Bonaventura e Beltran ok”.

Pagina 19

Sugli esterni: “Pochi gol dalle ali Brekalo in partenza”. Sottotitolo: “L’infortunio di Gonzalez ha reso più esposto il reparto: difficile cedere Sottil e Ikoné (sicura minusvalenza), resta solo da piazzare il croato”.