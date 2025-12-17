Si va avanti senza interventi, gli appelli e i tentativi caduti nel vuoto. Ci proverà Vanoli

La montagna per il momento ha partorito il topolino. O se preferite, continuando con le frasi fatte, niente di nuovo sul fronte occidentale. La Fiorentina va avanti così, con gli stessi uomini, come se tutto stesse andando per il verso giusto e non ci fosse bisogno di un intervento drastico, di qualcuno che entri a gamba tesa nel club e nello spogliatoio.

Niente annunci

Le ore successive alla sconfitta con il Verona sono passate via senza mezzo annuncio e questo nonostante i numerosi appelli fatti alla società da più parti e le tante prese di posizioni di personaggi legati alla squadra, preoccupati (eufemismo) per la china che ha preso questa stagione.

Tocca a Vanoli

I pochi e forse neanche tanto convinti tentativi fatti per inserire gente nuova, sono caduti nel vuoto. E allora toccherà a Vanoli provarci a cominciare da domani in Conference League, ma soprattutto in campionato domenica prossima quando ci sarà da affrontare l'Udinese, sperando per l'ennesima volta, in una reazione della squadra, in un qualcosa di diverso.

Ma è veramente possibile che ci possano essere cambiamenti se tutto resta esattamente com'è adesso?