Bonaccorsi: "Passata la Fiorentina, il nuovo Padovani sia il palazzo del rugby di Firenze"

Riccardo Bonaccorsi, presidente del Comitato Toscano di Rugby, disegna un futuro ben preciso per lo stadio Padovani di Firenze, specialmente da quando la Fiorentina lo abbandonerà per tornare al Franchi.

“Seguendo le linee guida dettate dal Comune di Firenze sembra che vogliano allargare le tribune in modo da creare, complessivamente, sedicimila posti - ha detto Bonaccorsi a Il Tirreno - Poi, nel momento in cui l’Artemio Franchi tornerà agibile, gli spalti si ridurranno e di conseguenza anche l’intera capienza. Decisamente questo è un numero troppo alto per ospitare la nostra tifoseria. Quale sarebbe il numero giusto? Secondo me sarebbero sufficienti posti per circa 5-6mila spettatori in modo da creare un nuovo impianto esclusivamente dedicato a questa disciplina sportiva”.

E poi: “Per fare un esempio, si andrebbe ad ottenere un impianto come il Palazzo Wanny di San Bartolo a Cintoia che è diventato il fulcro della pallavolo per Firenze e Scandicci. Il Padovani diventerebbe il palazzo del rugby”.