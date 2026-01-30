La Nazione: La missione di Commisso
La Nazione in edicola questa mattina si concentra sul mercato, con particolare attenzione alla ricerca di un nuovo innesto nel reparto arretrato. Uno sguardo però anche all'imminente partita tra Fiorentina e Napoli.
Prima pagina
“Punto e a capo. Keangoscia” scrive il QS de La Nazione in prima pagina giocando con il nome di Moise Kean e il dubbio sulla sua presenza o meno al Maradona. Nel sottotitolo il quotidiano continua: “Moise c'è. ma resta in forse. Rebus Piccoli”.
Pagin 4-5
Spazio poi al mercato nelle pagine interne: “Dragusin il preferito, ma esiste un piano B”. Nella pagina seguente un approfondimento sull'infermeria in vista del prossimo turno di Serie A: “Piccoli out, Kean migliora ma partirà dalla panchina”. Di spalla poi l'editoriale di Benedetto Ferrara dal titolo: “Le volontà del padre e una madre affettuosa. La missione di Joseph”.