Tempo di Supercoppa Italiana (e non succedeva da più di vent’anni) per la Fiorentina. Mister Italiano affronta i Campioni d’Italia del Napoli, in una sfida valida per la semifinale del torneo che si disputa a Riyad, Arabia Saudita. Senza Nico Gonzalez, Dodo (entrambi convocati ma non a disposizione), Kouamé e pure Castrovilli, la Viola si schiera in campo con il suo classico 4-2-3-1. Vediamo assieme le probabili scelte:

Ci sono Terracciano e Milenkovic

In porta gioca Terracciano, vista la rilevanza della sfida, così come Milenkovic e uno fra M. Quarta e Ranieri insieme a lui (entrambi in forma smagliante). Sulle fasce, vedremo ancora il capitano Biraghi (Parisi probabile però a gara in corso), mentre a destra Faraoni potrebbe partire dall’inizio dopo il buon esordio in campionato. In mediana la coppia sarà formata da Arthur e Duncan, mentre più avanti si muoverà Bonaventura. In attacco, il solo certo del posto è Ikoné, mentre Beltran è in ballottaggio con Nzola e lo stesso vale fra Sottil e Brekalo. A seguire il probabile undici di stasera:

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All.: Italiano.