Non entusiasta della prova della Fiorentina col Genoa l'ex difensore centrale gigliato Roberto Galbiati, che a Toscana Tv si è espresso in maniera preoccupata dopo l'1-1 del Franchi di ieri sera.

‘Nelle Coppe se sbagli una partita sei fuori da tutto’

"C’è poco da tenere della partita di ieri sera, sicuramente il non aver perso in casa. Perdere in casa sarebbe stato deleterio prima di una partita importante come quella di giovedì, anche se pensare solo all’Europa è rischioso. Basta sbagliare una partita per essere fuori da tutto. In Conference c’è un ostacolo come l’Aston Villa che ha “l’allenatore delle Coppe”.

‘La squadra non era del tutto nella partita con la testa’

“La versione della Fiorentina vista oggi nel secondo tempo non basta per giovedì prossimo contro il Viktoria Plzen. Sono state create pochissime occasioni da gol. La Fiorentina è riuscita a pareggiare e non era nemmeno facile. Mi sembra che la squadra con la testa non fosse completamente nella partita. L’unica cosa fatta bene è stata il colpo di testa di Ikone, per il resto…”.