Barak e il rapporto difficile con Italiano: Fosse rimasto il tecnico...

Antonin Barak è pronto a rilanciarsi con la Fiorentina. O per meglio dire, questo è quello che vorrebbe fare il centrocampista ceco, ma che non è detto che abbia la possibilità di fare.

Rapporto difficile con Italiano

Però una cosa è certa: fosse rimasto Italiano avrebbe chiesto la cessione. Il suo rapporto con il tecnico di Karlsruhe non è stato facile, non si sentiva considerato abbastanza nelle rotazioni fatte dall'ex Spezia, ora finito al Bologna. Tant'è che a gennaio stava per andarsene in direzione Cagliari.

Si rilancerà con Palladino?

Con Palladino potrebbe ritrovarsi, dirigenza viola permettendo, perché ancora non è chiaro il fatto se il giocatore sia sul mercato o meno.