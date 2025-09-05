L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato della situazione attuale in casa viola a Tuttomercatoweb.com, toccando il tema della condizione della squadra: “Per ora il calcio della Fiorentina rispecchia quello di Pioli. Vuole fare un 3-5-2 con aggressione immediata del pallone e buona copertura difensiva. Per farlo al meglio, serve una crescita da parte di tutta la squadra. Al momento c'è poco pressing e non sta bene fisicamente”.

“Pioli un po' in confusione. Ma è solo questione di condizione”

E aggiunge: “Si tratta solo di una questione di condizione, poi le cose miglioreranno. Anche se adesso sembra in confusione anche Pioli stesso, ha difficoltà nelle scelte. Non a caso ha sostituito spesso i suoi difensori all'intervallo, finora”.