Nel nerissimo weekend viola l'unica luce è Croci. La fantastica doppietta dell'attaccante viola VIDEO

Un'unica, per certi versi abbagliante, luce nel week end viola, a dir poco nero per il dramma che sta vivendo la prima squadra: è quella tenuta accesa da Federico Croci, che ieri era alla seconda assoluta da titolare in Primavera, da sotto età. Una doppietta fantastica sul campo del Genoa, dove la Fiorentina ha visto sfumare il successo solo nel recupero.

Prima un destro a giro e poi un interno freddissimo all'angolino, valsi l'1-1 e l'1-2, nel giro di pochi minuti. Bello anche l'assist di Jallow, che aveva poi segnato il 2-3. Per Croci sono le prime reti in Primavera: