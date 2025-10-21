Kayode continua a deliziare la platea inglese: altra super prestazione dell'ex Fiorentina in casa del West Ham
Ieri sera il Brentford ha vinto 2-0 in casa del West Ham nel Monday Night di Premier League, conquistando tre preziosissimi punti in trasferta. L'ex difensore della Fiorentina Michael Kayode ha giocato ancora titolare ed è rimasto in campo per tutta la durata della partita, mettendo a referto statistiche davvero notevoli.
La prova in numeri dell'ex viola
Il classe 2004 ha creato ben 6 occasioni da gol in campo aperto, record per un giocatore del Brentford dalla promozione delle Bees. Per Kayode 75 palloni giocati, 7 occasioni totali create, 5 cross precisi su 6 effettuati, 1 duello vinto e 4 contrasti vinti.
Un ottimo ambientamento
Dopo qualche mese di ambientamento in Premier League l'ex terzino viola si sta imponendo in Inghilterra, ed è diventato un titolare fisso del club londinese col tecnico irlandese Keith Andrews al timone.