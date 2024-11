Rocchi perdona Mariani: dalla possibile "retrocessione" in Serie B a... Como-Fiorentina!

Dalla possibile “retrocessione” in Serie B a… Como-Fiorentina. E' stata questa la parabola di Maurizio Mariani, che dopo le polemiche per il rigore concesso all'Inter contro il Napoli rischiava di pagare con un turno in Serie B al pari di Di Paolo, che invece era al VAR in Inter-Napoli.

Nessuna “retrocessione” per Mariani

Nessun provvedimento invece da parte di Gianluca Rocchi. Il designatore arbitrale ha infatti selezionato Mariani regolarmente per il turno di Serie A, mettendolo al VAR in Parma-Atalanta e appunto Como-Fiorentina. L'arbitro della sfida dei viola sarà invece Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre al VAR insieme a Mariani ci sarà Serra.