Un arbitro che la Fiorentina trova solo in trasferta...e con il quale vince solo contro squadre che iniziano con la esse

Alla ripresa del campionato la Fiorentina incontrerà il Como in trasferta. E ad arbitrare questa gara ci penserà Matteo Marchetti di Ostia.

Lo score con la Fiorentina

Il suo score complessivo con i viola è: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha sempre e solo arbitrato in trasferta i gigliati e anche in questo caso non si smentisce questa 'regola'.

Vittorie solo con squadre che iniziano per S

Le vittorie della Fiorentina con Marchetti in campo sono arrivate con squadre che iniziano con la S. Ci riferiamo a Spezia-Fiorentina 1-2 21/22, Sassuolo-Fiorentina 1-3 22/23 e Salernitana-Fiorentina 0-2 23/24. (Dati statistici forniti da Footstats.it )