Corriere Fiorentino: In 9 mila col biglietto per Atene

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, troviamo questo titolo grande: "Un terno secco". Ovvero: "Cagliari, Olympiakos e Atalanta: il rush finale della Fiorentina per la conquista della Conference League e di un posto in Europa".

Grande spazio viene dato a: “Tre sfide, due obiettivi”. Ovvero: “Cagliari, Olympiakos, Atalanta: in questi ultimi 270 minuti la squadra di Italiano si gioca la Conference League e la qualificazione europea”.

Situazione tifosi per la finale: “In 9 mila con il biglietto a caccia di voli e traghetti E l’Uefa prepara la festa”. Sottotitolo: "Misure di sicurezza rafforzate, fan zone e tornei di calcetto". In taglio basso il commento: "Atene per alzare il livello e le ambizioni".

Infine leggiamo: “Calano gli spettatori, crescono i ricavi I dati del Franchi in attesa del restyling”. Sottotitolo: “Quasi 16 milioni al botteghino, record nell’era Commisso. Dall’anno prossimo capienza a 22 mila tifosi”.