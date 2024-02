Rodia fa il punto in casa Lazio: "Zaccagni è tornato in campo, Patric invece è stato sfortunatissimo. Vecino per le prossime partite...."

Il medico sociale della Lazio Fabio Rodia ha parlato ai canali del club romano in vista delle due sfide contro Torino e Fiorentina in programma nella prossima settimana. Queste le sue parole:

Zaccagni è tornato in campo, stava effettuando un buon percorso già da tempo. Adesso sta meglio e lo stiamo riportando a disposizione. Siamo cautamente ottimisti. Rovella lo stiamo recuperando con calma, la pubalgia se non curata bene e con i tempi giusti può essere molto fastidiosa. Patric ha avuto un trauma contusivo e distorsivo importante alla caviglia all'ultima partita, poi ha sentito anche un dolore al pube ed è stato costretto al cambio. E' stato sfortunato. Vecino ha avuto un risentimento inguinale prima del Bayern e stiamo facendo un percorso per rimetterlo al 100%"