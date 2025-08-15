La soluzione che potrebbe far contenti sia Brekalo che la Fiorentina

Finalmente qualcosa comincia a muoversi per Josip Brekalo.

Che l'attaccante sia fuori dai piani della Fiorentina è un fatto ormai appurato da tempo. Il club viola sta cercando di piazzarlo e lo sbocco, salvo grandi sorprese, per lui naturale è quello di ritornare a giocare in Croazia.

Ritorno in patria

Nello specifico si è mosso il Rijeka che punta a costruire una squadra che possa ottenere il titolo nazionale in Croazia. E Brekalo è un calciatore ancora molto quotato da quelle parti.

Ma con il prestito…

Vista la scadenza contrattuale attuale (giugno 2026), la Fiorentina ha necessità di venderlo subito. Con altre soluzioni (vedi prestito) il pericolo è quello di perderlo a zero euro a fine stagione.