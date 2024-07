Il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio 24 alla trasmissione Tutti Convocati, dove ha parlato della trattativa che ha poi visto Nicolò Zaniolo all’Atalanta anziché alla Fiorentina. Ecco il retroscena sulla trattativa che ha trovato l'accordo con la squadra bergamasca:

La formula vincente

“L’Atalanta è l’occasione giusta per Zaniolo per rilanciarsi: lui voleva tornare in Italia e la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al 60% delle presenze è importante".

Quello sforzo in più…

"C’era in ballo anche la Fiorentina, ma l’Atalanta ha fatto uno sforzo in più”, ha concluso l'esperto di mercato toscano, ribadendo quanto il club di Commisso fosse sul giocatore, ma alla fine ha prevalso il miglior lavoro della società del nord Italia.