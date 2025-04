La Nazione: Commisso e Kean, tutto ancora in ballo

La Nazione in edicola oggi fa il punto in casa Fiorentina in vista della partita di sabato sera contro il Milan.

Prima pagina

In copertina il QS de La Nazione intitola: “Ciclone Moise, Manovre viola” con il sottotitolo “Rocco pronto a rinnovare il contratto a Kean”.

Pagina 2

Il quotidiano titola in taglio centrale: “Rocco e Kean tutto ancora in ballo”, proseguendo “Obiettivo rinnovo, clausola o meno. Nessuna smania di voler scappare, Moise si sente centro della squadra”. In taglio parla della partita contro il Milan scrivendo“Adli vuole sfidare il suo passato", di spalla invece fa il punto sugli acciaccati “Gosens recupera e al Viola Park arriva la Us. Palmese”.

Pagina 3

Nella pagina seguente troviamo un articolo sul bel percorso dei giovani viola al Torneo di Viareggio: “Non chiamatele pianticelle. Under 18 che bella realtà. I nuovi talenti crescono". In taglio basso invece il quotidiano riporta i numeri dell'esodo viola nella trasferta contro il Milan “Il Vellero degli ultrà verso San Siro in 2500”.