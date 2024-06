La Fiorentina manda osservatori all'estero: interesse per una talentuosa ala svedese

Il mercato in casa Fiorentina non si è ancora mosso, nonostante le tante voci che circolano. A livello giovanile, invece, il club viola sembra essersi attivato anche all'estero.

Interesse per un talento svedese

Secondo quanto riportato da Vn.se, la Fiorentina ha messo gli occhi sul sedicenne Fred Bozicevic, protagonista di recente con la Svezia Under 17. Il classe 2007 è reputato uno dei calciatori più promettenti del parse, sicuramente dell'IFK Värnamo, squadra con cui ha un contratto fino al 2026. In una gara della scorsa settimana, delle giovanili del club, ad assistere alla prestazione di Bozicevic c'era anche il capo osservatore della Fiorentina assieme al procuratore del ragazzo. C'è interesse per portarlo nella Primavera viola.