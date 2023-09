Gonzalez a sorpresa: il rinnovo con la Fiorentina è cosa fatta. I dettagli

Novità in vista per Nicolas Gonzalez. E fortunatamente niente ha a che vedere con il suo infortunio di giovedì scorso. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, è tutto fatto per il rinnovo di Nico con la Fiorentina, che deve solo essere firmato dall'argentino.

Sarà dunque ulteriormente prolungato l'accordo tra l'attaccante ex Stoccarda e la società viola attualmente in scadenza nel 2026. Ritoccato anche lo stipendio del giocatore.