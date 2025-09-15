A Lady Radio ha parlato l'ex portiere e opinionista tifoso della Fiorentina Giovanni Galli. Ecco il suo commento tra la partita contro il Napoli e una prospettiva sulla prossima stagione.

Questione di livelli

“Il Napoli è su un altro livello. Tra 6 mesi forse sarà una partita diversa, adesso è così. Ora la Fiorentina manca in pressione e intensità, ma lavorando le cose possono cambiare. C'è anche da capire che identità avrà questa Fiorentina: attacco a uno, a due, centrocampo a due o a tre… Non sono disfattista, credo che questa squadra sia forte e competitiva. Certo non al livello del Napoli”.

Sui singoli

“Secondo me sere trovare anche una quadra sui centrocampisti, non possono essere cambiati tutti ogni anno. Serve una spina dorsale. Ora serve trovare i risultati anche per lavorare meglio e provare anche alternative e avere certezze. Per prima cosa serve trovare compattezza in difesa. Al momento dietro continuerei a tre, sennò devi cambiare il modo di lavorare”.