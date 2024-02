Di Francesco fa la conta dei possibili assenti in vista della trasferta fiorentina: sono ben sei in casa Frosinone

Il Frosinone è tornato in campo questa mattina per preparare la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina. Domenica al Franchi i frusinati scenderanno in campo contro i viola per il lunch match e mister Di Francesco sta facendo la conta tra gli infortunati che potrebbero non essere a disposizione a Firenze.

Questo quanto si legge nel comunicato della società laziale:

“Squadra divisa in due gruppi, lavoro tra palestra e campo, esercitazioni tecnico – tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Cuni, Bonifazi e Zortea. Lavoro personalizzato per Ghedjemis, Lusuardi e Oyono"