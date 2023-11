Marchini: "La partita di stasera puo servire a sbloccare Nzola. Italiano deve cambiare poco"

Il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante il Pentasport, ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi in casa Fiorentina.

“Vietato pensare che la partita di stasera sia facile, anche dopo il risultato dell’andata: in Europa non bisogna mai sottovalutare l’avversario. Pensarlo sarebbe un errore grave. All'andata abbiamo visto tutti la forza dei serbi, ma la Fiorentina deve temere se stessa. Soprattutto dopo le tre sconfitte consecutive. Quella di stasera è la partita che potrebbe servire a Nzola per sbloccarsi, la ricetta è tanto semplice e banale: deve entrare in campo tranquillo e giocare come sa fare. Non gli stiamo chiedendo chissà cosa, mi auguro che anche l’atteggiamento degli avversari di stasera possa farlo sentire più a suo agio e lo aiuti a sfruttare le sue caratteristiche. Stasera mi aspetto un Cukaricki all’attacco e credo che possa essere la migliore soluzione per lui: quando l'area è intasata l’angolano, sia per caratteristiche tecniche che temperamenti, soffre molto, stasera avrà sicuramente maggiori spazi rispetto alle ultime uscite.

Ha poi analizzato le cause della scarsa vena realizzativa dell’attacco gigliato: “Nel calcio talvolta ci sono situazioni che vanno oltre la logica, e quella che stanno vivendo la Fiorentina ed i suoi attaccanti è una di queste. Entrambi gli attaccanti sono arrivati da poco, e sappiamo come l’annata di un attaccante spesso giri attorno ad alcuni episodi: ai nostri per ora sta girando tutto male. Bisogna dire che nemmeno la condizione fisica ha aiutato Nzola. Alcuni movimenti non sono brillantissimi. A destra hai un giocatore di talento, ha sinistra puoi fare meglio. Resto comunque convinto che sulla carta la Fiorentina possieda un attacco importante, e che faccia bene a continuare a puntarci. Il problema è probabilmente anche psicologico, sono convinto che la colpa non sia da ricercare nel sistema di gioco proposto da Italiano”.