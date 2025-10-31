Polverosi: "Centenario in Serie B e con le gru nello stadio. Siamo oltre la più malefica immaginazione, eppure..."

Alberto Polverosi analizza il complicatissimo periodo della Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport. Nel suo consueto editoriale, all'antivigilia di una partita che sembra cruciale per il futuro della stagione, Polverosi non ha usato giri di parole benevoli per descrivere i rischi che questa squadra sta correndo.

Rischio Serie B

“Vita o morte (del pallone) a Firenze. - scrive Polverosi in apertura di articolo - Parole di Daniele Pradè dopo lo 0-3 di San Siro pensando a Fiorentina Lecce di domenica pomeriggio. Vita o morte a cui aggiungiamo beffa, dura, atroce, inimmaginabile. La beffa di festeggiare (verbo che andrebbe in quel caso rovesciato) il centenario con la squadra in B e con le gru nello stadio. No, questo non si può nemmeno pensare, andrebbe oltre la più malefica immaginazione. Ma una cosa deve essere chiara al presidente, ai direttori, all'allenatore e soprattutto ai giocatori: tutti voi rischiate davvero la Serie B. E se l'intera Fiorentina non ne prende coscienza può essere la fine”.

Presa di coscienza

Negli anni scorsi, sono state poche le squadre che si sono salvate quando, alla nona giornata, avevano solo quattro punti. Visione pessimistica? No, visione realistica e, per ribadire il concetto, se la Fiorentina non lo capisce subito c'è da aver paura.

