Addirittura scioperano anche i tifosi del Sassuolo. Neroverdi senza i loro ultras contro la Fiorentina per 15 minuti

Periodo di scioperi del tifo nelle curve di tutta Italia. Stasera è il turno della curva del Sassuolo, che ha annunciato 15 minuti di assenza per la prima parte di partita contro la Fiorentina.

La protesta

Il gruppo organizzato Sic Ex Mvrice Gemmæ ha annunciato la propria protesta contro alcune dinamiche del calcio moderno, in particolare il costo dei biglietti e gli orari delle partite. Niente che coinvolge dunque la squadra di Alberto Aquilani, che però giocherà un pezzo di partita senza l'appoggio dei suoi tifosi più caldi.

Il comunicato

"Questa decisione è frutto di una linea che ormai perseguiamo da anni per la quale abbiamo sempre disertato partite, anche importanti, per prezzi folli e protestato per orari scellerati in giornate lavorative", si legge nella nota. La modalità scelta sarà la stessa già vista pochi giorni fa contro la Lazio: per il primo quarto d'ora i sostenitori organizzati resteranno fuori dal settore, per poi entrare e sostenere normalmente il Sassuolo: "Dal 15' faremo il nostro ingresso sugli spalti e sosterremo la squadra come sempre fatto. Chiediamo a tutta la tifoseria di rispettare la nostra posizione e unirsi a noi nella protesta, lasciando i gradoni vuoti". Il messaggio finale riassume il senso dell'iniziativa: "Per un calcio giusto e popolare".