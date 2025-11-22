Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Juventus: clamorosa esclusione dall'undici iniziale viola, si rivede il tandem di peso davanti. Chance per Parisi
Tutto pronto per Fiorentina-Juventus: ecco le scelte di mister Vanoli, alla sua seconda panchina in viola, in vista della delicata partita delle 18.
Le scelte di Vanoli
Scelte forti, quelle del mister ex Torino, per la sua prima uscita casalinga sulla panchina della Fiorentina: De Gea confermato, così come la difesa composta da Pongracic, Marì e Ranieri. Dodo a destra, ma a sinistra c'è Parisi: centrocampo coi soliti Mandragora e Sohm, stavolta in cabina di regia c'è Fagioli. Infine, niente Gudmundsson: c'è Piccoli accanto a Kean là davanti.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli.
JUVENTUS (3-5-1-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz; Vlahovic.