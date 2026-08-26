Mastantuono: "Dobbiamo migliorare molto, ci impegneremo. Siamo soltanto all'inizio"
Il nuovo attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono, arrivato in prestito dal Real Madrid, ha postato sul suo profilo Instagram una foto di gruppo della squadra viola con una sua riflessione dopo la gara persa lunedì sera 4-0 all'Olimpico contro la Roma.
“Siamo soltanto all'inizio”
Mastantuono ha postato il seguente messaggio: “Dobbiamo migliorare molto, ma con l'impegno ci riusciremo. Questo è soltanto l'inizio, restiamo uniti. Felice centenario Fiorentina!"
La story originale
Questa la story postata da Mastantuono:
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