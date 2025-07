Con Bernabé in forse, non terminano i contatti con il Parma. Fiorentina vigile su Sohm, starà a Pioli decidere

La Fiorentina ha momentaneamente accantonato la pista Adrian Bernabé, ma i contatti con il Parma sono tutt’altro che terminati. Perché se lo spagnolo per ora è un’opzione non estremamente convincente per più motivi, c’è un altro centrocampista gialloblù che interessa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la Fiorentina resta vigile su Simon Sohm. Si attende l’arrivo di Stefano Pioli in Italia per capire se avanzare nell’operazione: sarà il tecnico a decidere in merito.