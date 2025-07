Richiesta alta e una certezza impossibile da dare: i due motivi per cui la Fiorentina ha abbandonato la pista Bernabé

Partiamo da un presupposto: il calciomercato è imprevedibile e può succedere di tutto in ogni momento. Ma se c'è una semi certezza nel rincorrersi delle notizie di queste ore, questa riguarda l'abbandono della posta Bernabé da parte della Fiorentina. Almeno per il momento. Lo spagnolo era il preferito dalla dirigenza viola per il colpo a centrocampo, ma ci sono stati alcuni dettagli che hanno fatto la differenza e hanno fatto saltare la possibile trattativa.

I motivi

In primis c'era una richiesta alta non facile da accontentare da parte del Parma, che valutava lo spagnolo tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tanto. Lo stesso giocatore, poi, avrebbe preteso avere una certezza in caso di trasferimento in viola: la titolarità. Difficile dare la parola su un aspetto così importante per la Fiorentina, specialmente in una stagione che vede i viola impegnati ancora su tre fronti.

Si guardano altri profili

Così la società viola è pronta a volgere lo sguardo altrove per il suo colpo in mezzo al campo. Dal canto suo Bernabé sembra felice della sua permanenza con i ducali. Ma il mercato è ancora lungo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.