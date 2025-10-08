Dzeko riceve un premio in Bosnia... ma non per meriti calcistici - FOTO
Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina si trova attualmente in nazionale con la sua Bosnia, con la quale giocherà nelle gare di qualificazioni ai Mondiali.
Un premio dall'associazione Pomozi.ba
Oggi l'attaccante viola classe 1986 è stato premiato dall'organizzazione Pomozi.ba, che aiuta i cittadini malati della Bosnia-Erzegovina, per essere stato, insieme al compagno Amar Dedic, tra i sostenitori di tale associazione.
Ecco la foto del calciatore viola che mostra il premio
