Zaniolo piace molto in Spagna, ma la sua speranza è tornare in Italia. E si aggiungono altre pretendenti dalla Serie A per lui

Come riporta l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Nicolò Zaniolo continua a piacere molto in Spagna, dove il Villarreal lo sta monitorando ormai da settimane.

Dopo l'esperienza all'Aston Villa, però, l'ex Roma vorrebbe tornare a giocare in Italia, dove la Fiorentina lo segue con attenzione e lo stesso giocatore ha apprezzato l'interessamento dei viola, che al momento è però in stand by. Adesso, però, la concorrenza sta aumentando, con anche l'Atalanta che segue interessata i movimento intorno al fantasista italiano.