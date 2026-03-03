La Gazzetta dello Sport: Vanoli molto deluso dalla squadra

Due pagine su La Gazzetta dello Sport per la sconfitta della Fiorentina in terra friulana.

Pagina 20

Il titolone è: “Viola giù Udinese show”. E ancora: “Fantastico Davis la Fiorentina torna nell'incubo”. Sommario: “Vanoli non riesce a staccare Lecce e Cremonese”.

Pagina 21

Qui presenti le dichiarazioni del tecnico viola che ha detto: “Continuiamo a sbagliare le partite più importanti”. Sommario: “Vanoli molto deluso: ”Prova da cancellare. Ciò che fa la differenza è l'atteggiamento".