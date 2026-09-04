Un altro talento alla corte di Andreazzoli! La Fiorentina acquista un giovanissimo attaccante

La Fiorentina continua a guardare al futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Secondo la rivelazione dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club viola ha infatti tesserato Leonardo Forte, esterno offensivo classe 2010.

Le esperienze

Forte ha alle spalle un’esperienza nel settore giovanile dell’Udinese e, più recentemente, ha vestito la maglia del Donatello, società dalla quale si è svincolato prima di intraprendere questa nuova avventura.

Il contratto

Il classe 2010, assistito dall’agente FIFA Luigi Sorrentino, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club viola. Un’operazione che rientra nella strategia della Fiorentina, sempre attenta a individuare e valorizzare giovani di prospettiva.