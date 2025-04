Il giornalista Vincenzo Di Monte ha parlato al TGR Sardegna in merito all'ospitalità che la Fiorentina ha ricevuto da parte del Cagliari: “Il bel gesto del Cagliari non è passato inosservato. Il club ha offerto ospitalità alla Fiorentina ad Asseminello e ci sono stati grandi ringraziamenti, anche pubblici, dalla Viola. Non c'erano strutture né attrezzature adeguate per allenarsi, così Giulini è venuto incontro alle esigenze e ha ricevuto grandi complimenti”.

Sulla gara di oggi e sulle condizioni della squadra di Nicola: “Il Cagliari sa tutti i risultati delle concorrenti, tranne quello del Parma, dunque ha un piccolo vantaggio. Deiola manca per somma di ammonizioni, ma attenzione alla lunga lista di diffidati. In primis Mina e Luperto rischiano”.