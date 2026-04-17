Nzola: "Ho trovato un gruppo fantastico e quando ho l'opportunità faccio vedere quanto valgo"

M'Bala Nzola è stato l'assoluto protagonista della vittoria del Sassuolo contro il Como. L'attaccante prestato dalla Fiorentina al club emiliano si è messo in evidenza con un gol e un assist.

“Sono contento per l'opportunità”

“Sono contento dell’opportunità che mi ha dato il mister - ha detto l'attaccante - sto lavorando ogni giorno in allenamento. E sono contento per il gol, per l’assist ma soprattutto per la vittoria della squadra”.

“Lavoro, faccio il mio e…”

Poi ha aggiunto: “Mi sento bene abbiamo un gruppo fantastico, che lavora bene ogni giorno, quindi mi sono subito messo a disposizione. Lavoro, faccio il mio e quando ho l’opportunità di dimostrare quanto valgo faccio il massimo”.