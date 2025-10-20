Bergomi: "Gimenez si lascia andare appena viene sfiorato. Ma perché l'arbitro non ha fatto rientrare Ranieri sul primo gol?"
L'ex calciatore Beppe Bergomi ha analizzato la partita fra Milan e Fiorentina durante la trasmissione Sky calcio club, concentrandosi soprattutto sulla rivedibile gestione arbitrale.
Il rigore per il Milan
“In questo momento alla Fiorentina non gira bene nulla, al contrario del Milan - dice Bergomi, che poi analizza il tanto discusso rigore - Gimenez la trattenuta non la sente, perché si lascia andare appena la faccia gli viene sfiorata”.
Ranieri e l'azione del primo gol
Il noto opinionista esprime le sue perplessità anche sulla condotta di Marinelli durante l'azione che porta al primo gol del Milan: "Anche sul primo gol; perché l'arbitro non hanno fatto rientrare Ranieri? L'azione era dall'altra parte rispetto a dove si trovava il capitano della Fiorentina che chiedeva di rientrare".
