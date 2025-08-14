Corriere dello Sport-Stadio: Ma quanto sono cari questi attaccanti
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18
In primo piano troviamo: “Sohm spinge Firenze ”Ora alziamo il livello". Altre dichiarazioni del giocatore: “Sono qui per fare uno step avanti nella mia carriera, posso aiutare la squadra a fare bene. Voglio segnare di più rispetto all’anno scorso”. In taglio basso sulla squadra: “Mandragora in gruppo”.
Pagina 19
Spazio al mercato: “Piccoli o Ioannidis ma serve il prestito". E ancora: “Nuovo sondaggio con il Cagliari che fissa il prezzo a 25-30 milioni, il Pana ne chiede 22-25: troppo cari”.
💬 Commenti