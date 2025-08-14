​​
header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Ma quanto sono cari questi attaccanti

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18

In primo piano troviamo: “Sohm spinge Firenze ”Ora alziamo il livello". Altre dichiarazioni del giocatore: “Sono qui per fare uno step avanti nella mia carriera, posso aiutare  la squadra a fare bene. Voglio segnare di più rispetto all’anno scorso”. In taglio basso sulla squadra: “Mandragora in gruppo”. 

Pagina 19

Spazio al mercato: “Piccoli o Ioannidis ma serve il prestito". E ancora: “Nuovo sondaggio con il Cagliari che fissa il prezzo a 25-30 milioni, il Pana ne chiede 22-25: troppo cari”. 

Notizie correlate
💬 Commenti