Berardi e un destino da ex (?) sogno di mercato della Fiorentina: sfida a distanza con Bonaventura in chiave Nazionale

Il momento giusto c'era e non fu colto, sebbene se ne sia parlato in abbondanza sia prima che dopo: i percorsi di Domenico Berardi e la Fiorentina sono destinati a non intrecciarsi.

Perfetto al posto di ‘Nico’

Anche se La Gazzetta dello Sport un piccolo beneficio del dubbio se lo lascia, sottolineando come il calabrese sarebbe l'ideale soprattutto ora che manca Gonzalez.

Il confronto tra i due Azzurri

Intanto stasera il confronto diretto sarà più che altro con Bonaventura, omologo di Berardi in zona gol (6 le reti del centrocampista viola contro le 9 dell'esterno) e neo compagno in Nazionale, visto l'innesto nel gruppo da parte di Spalletti, chissà magari anche in ottica Europeo.