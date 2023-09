Caso Amrabat, ten Hag chiarisce: "Nessun conflitto di interessi. Gli accordi erano ben definiti fin dall'inzio"

C'è un caso che sta scuotendo la Premier League e che riguarda - indirettamente - anche la Fiorentina. Coinvolti infatti Soyan Amrabat e la Sports Entertainment Group, agenzia che ha curato il passaggio del marocchino al Manchester United. Il gruppo cura anche gli interessi di Hojlund e ten Hag, tecnico dei Red Devils, e questo ha fatto emergere non pochi dubbi sulle suddette operazioni.

Proprio ten Hag in conferenza stampa ha parlato della questione, come riportato da Fabrizio Romano: “Non c'è stato nessun conflitto di interessi, gli accordi erano definiti fin dall'inizio. Sappiamo come cooperare, la percentuale sulle decisioni in merito ai trasferimenti dei giocatori è sempre del cinquanta e cinquanta. Sia io che la società abbiamo un diritto di veto”.