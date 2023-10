Una scena che di certo non è piaciuta ai tifosi del Toronto, squadra canadese attualmente fanalino di coda della Eastern Conference della MLS. Al termine della gara persa contro Cincinnati, Lorenzo Insigne si è confrontato duramente con alcuni tifosi che lo stavano insultando, mandandoli a quel paese e chiedendo rispetto.

Come riporta calciomercato.com, il Canada sembra sempre di più un carcere d'oro per l'ex Napoli, che in estate era stato cercato da Fiorentina e Roma. Il suo atteggiamento e il continuo scontro con l'ambiente, però, potrebbero favorire il suo ritorno in Italia nonostante il contratto firmato fino al 2026 con i nordamericani.

https://www.fiorentinanews.com/news/512279612934/uno-due-tre-volte-orsolini-l-ala-del-bologna-schianta-con-una-bella-tripletta-un-inerme-empoli-e-porta-i-rossoblu-alle-spalle-della-fiorentina-guarda-la-nuova-classifica-di-serie-a