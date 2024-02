Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Dall'Ara tra i rossoblù emiliani e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Varie le questioni sollevate dall'ex centrocampista italo-brasiliano, che potete leggere di seguito:

"Difficile cancellare la serata di Coppa Italia a Firenze? È così. è il calcio, non possiamo cambiare quello che è successo, determinati a pensare a fare una grande giornata domani, ma non ci sarà vendetta, la Fiorentina è una squadra che anche non giocando benissimo riesce a vincere. Sono i punti di forza che hanno le squadre che danno priorità su alcune cose rispetto ad altre per arrivare al risultato. Domani dovremo anche approfittare dell'entusiasmo dei nostri tifosi, per arrivare in campo nel modo giusto".

‘Pronti ad ogni soluzione, Belotti è bravo a finalizzare l’azione'

"Saremo pronti se la Fiorentina giocherà con tre difensori, anche il loro allenatore dichiarò della grande emergenza che avevano nell'affrontare la partita. Hanno Belotti che ha già dimostrato di essere pericoloso, è capace di finalizzare le occasioni dentro l'area, noi come sempre dovremo essere bravi a portare la partita dove vogliamo noi. Stiamo bene, ritrovata anche la vittoria che aiuta, anche con questo entusiasmo che si respira la squadra può lavorare ancora meglio che in precedenza. Partita bella da giocare, è una Fiorentina creata per andare in Europa, dovremo dare il massimo".

“La Fiorentina potrà avere un approccio simile al Bologna, attirandovi e facendo l'azione?”

"Io ho sempre visto la Fiorentina giocare così, al di là del cambio modulo contro di noi, sono sempre aggressivi, cercano di attaccare forte, non credo che cambieranno, oggi non la posso controllare questa circostanza, ma dovremo essere preparati se cambieranno, ma non l'hanno fatto nemmeno contro le squadre in lotta per il titolo e penso che lo avranno anche domani. Noi dovremo essere bravi ad uscire dalla pressione e continuare per la nostra strada. Testa alla Fiorentina, i viola come ho detto sono stati costruiti per mantenersi in Europa".