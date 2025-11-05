Una delle questioni che tiene maggiormente banco in casa Fiorentina è quella relativa al ruolo di capitano e al comportamento di Luca Ranieri, in escandescenze anche durante l'ultima partita con il Lecce. Su questo ha detto la sua l'ex bomber viola Luca Toni, nel corso del podcast Calciofranco.

“Scene non belle da vedere”

“A me sinceramente non piacciono certi atteggiamenti - ha detto Toni - è sempre nervoso con l'arbitro e la scenata che ha fatto contro il Lecce non è una cosa bella da vedere. Aggiungo una cosa: se io fossi stato il capitano, sarei andato nello spogliatoio e avrei rimproverato Dodô. Perché se tutti ci mettono la faccia andando sotto la curva, deve farlo anche lui”.