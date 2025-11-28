La Nazione: La Fiorentina gioca contro se stessa
"Vuoti e spenti. (n)euro Viola" intitola il QS de La Nazione in prima pagina, riassumendo alla perfezione un'altra prestazione ampiamente insufficiente della Fiorentina.
“Buio Conference, altra sconfitta” scrive nelle pagine interne La Nazione, che poi aggiunge: “Viola lenta e fragile. Anche l'Europa si complica”. Nella pagina seguente spazio ai commenti di diversi editorialisti, come quello di Benedetto Ferrara che scrive: “Altro che giocare contro Pioli, qui si gioca contro se stessi”.
Spazio poi alle parole dei protagonisti “Dopogara bollente. Vanoli: ne usciremo. L'unico sorriso è di Gud". In taglio basso il quotidiano presenta la prossima sfida di campionato contr l'Atalanta: “E ora la sfida chiave con Palladino”
