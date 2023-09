Nota firma del Corriere dello Sport-Stadio, a Lady Radio Alberto Polverosi ha parlato di alcune tematiche di casa Fiorentina, tecniche e non solo: “Nzola-Beltran? Se il metro di giudizio è quello dello scorso anno, Italiano non schiererà i due insieme. Cabral e Jovic sotto certi aspetti possono ricordarli, uno più muscolare e pesante, l’altro più tecnico. Hanno giocato assieme solo a partita in corso. Possono stare insieme praticamente tutti gli attaccanti, dipende dalla visione del tecnico”.

“Quando gioca Bonaventura dietro la punta, la Fiorentina schiera 3 centrocampisti, anche se uno sta metri più avanti. Lo scorso anno Italiano a San Siro cambiò fisionomia e vinse la partita, sorprendendomi. Da quando ha preso la Fiorentina il mister viola ha fatto un percorso che oggettivamente non ammette repliche, non poteva fare di più. La Fiorentina ha fatto sempre il massimo, sia il primo anno che lo scorso, in cui ha giocato 60 partite. Logico che il tifoso ci resti male di aver perso la finale di Conference a Praga al 90', ma il gol sarebbe potuto arrivare anche su un calcio d'angolo”.

Infine aggiunge: “A me inizia ad infastidire un po’ il fatto che Italiano non spieghi ai tifosi certe cose. Anche semplicemente perchè non ha giocato Parisi a Milano. La comunicazione via social della Fiorentina è marketing, e questo è sbagliato, mancano le conferenze pre partita. La gente dà tanto, in cambio non arrivano informazioni, chiarimenti, spiegazioni”.