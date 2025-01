Ce n'è per tutti: i tifosi viola si uniscono anche alla contestazione granata, ricambiati con applausi dal settore ospiti

Episodio curioso quello di Firenze: durante Fiorentina-Torino i tifosi della Fiesole, gemellati con i granata, si sono uniti alla contestazione dei torinesi intonando cori di protesta contro il presidente del Torino Urbano Cairo. Se già all'Olimpico Grande Torino i tifosi non perdono occasione di contestare il proprio presidente, oggi al Franchi anche i tifosi viola si sono uniti nelle proteste: lo spicchio granata ha reagito con un applauso di ringraziamento per il supporto. Giornata di fischi, dunque, già sentiti anche durante le sostituzioni effettuate da Palladino (alcuni proprio per il mister, altri per il calciatore uscente) e a fine partita.